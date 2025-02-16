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Dünya
AA 16.02.2025 18:22

Yeni Zelanda'da okullarda Müslümanlar ötekileştiriliyor

Yeni Zelanda hükümeti, okullarda helal yemek sunmayarak Müslümanları ötekileştirmekle suçlanıyor.

Yeni Zelanda'da okullarda Müslümanlar ötekileştiriliyor

Yeni Zelanda'daki okullara yemek sağlayan Compass şirketi, "helal" adı altında okullara gönderilen yemeklerin helal sertifikası olmadığını itiraf etti.

Şirket, yemeklerde helal ürün sertifikalı ürünler kullanıldığını ancak yemeklerin hazırlandığı mutfakların helal standartlara uymadığını belirtti.

Bakan Yardımcısı'ndan skandaş açıklama

ACT New Zealand Partisi Lideri ve Eğitim Bakan Yardımcısı David Seymour, okullarda helal sertifikalı yemek verilmesinin "gereksiz bir masraf" olacağını savundu.

Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu (FIANZ) Sözcüsü Abdur Razaaq, helal yemek hazırlamanın zor ve maliyetli olmayacağını söyleyerek hükümet yetkililerini eleştirdi.

Devlet okullarında okuyan Müslüman öğrenciler, hükümeti Müslümanları ötekileştirmeye çalışmakla suçladı.

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