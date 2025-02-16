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Dünya
AA 16.02.2025 16:53

Hamas: İsrail'in Refah'a saldırısında 3 Filistinli polisin öldürülmesi ateşkesin ciddi ihlalidir

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda Filistinli 3 polis memurunun öldürülmesini, "ateşkes anlaşmasının ciddi ihlali" olarak nitelendirdi.

Hamas: İsrail'in Refah'a saldırısında 3 Filistinli polisin öldürülmesi ateşkesin ciddi ihlalidir
[Fotograf: AA]

Hamas'tan, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda bölgeye ulaştırılan insani yardımların dağıtımında görevli 3 polis memurunun hayatını kaybetmesi üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in bu vahşi suçunu ve ateşkes anlaşması ile insani protokolün uygulanmasına yönelik tüm ihlalleri kınıyoruz." denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne konteyner ev ve altyapıyı yeniden imar edecek ağır iş makinalarının girişine izin vermeyerek ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri başlatma konusunu ağırdan alması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu engelleme ve saldırılara yeniden başlayarak daha fazla soykırım işleme niyetini ortaya koyuyor."

İşgalci İsrail ordusunun Refah kentindeki saldırısında 3 Filistin polisi öldü
İşgalci İsrail ordusunun Refah kentindeki saldırısında 3 Filistin polisi öldü

Açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşması ve insani protokolün uygulanmasında yaşanan ihlallerin sonuçlarından İsrail sorumlu tutularak, arabuluculardan, İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerine son vermesi, ikinci aşama müzakerelerine başlanması ve insani protokolün uygulanması için İsrail'e baskı yapması istendi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda, bölgeye ulaştırılan insani yardımların dağıtımında görevli Filistinli 3 polis memuru yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "askerlere doğru yürüdüğü" iddia edilen Filistinli silahlı kişilere saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından beri Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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