İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Nablus'ta 7 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler, Nablus’un eski şehir bölgesine baskın düzenledi.

Burada bir evi kuşatan İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu biri ağır 7 yaralının Nablus'taki Rafidiya Hastanesinde tedavi altına alındığını duyurdu.

Filistin Kızılayının açıklamasına göre de Nablus'un eski şehir bölgesinde yaşanan çatışmalar sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermilerle açılan ateş sonucu yaralananlar arasında, 60 yaşındaki bir kişi ile 18 ve 25 yaşında gençler bulunuyor.