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Dünya
AA 16.02.2025 13:58

Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: 18 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda 18 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basınındaki haberlere göre, yetkililer, dün başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yaşanan izdihamda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, izdihamda ölenlerin sayısının 5'i çocuk olmak üzere 18'e çıktığını, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Görgü tanıkları, Prayagraj'daki festivale gitmek üzere istasyona gelen yolcuların, kalabalık oluşturmamaları yönündeki uyarılara uymadığını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından, izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü paylaştı.

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