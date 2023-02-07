Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botta 4 kişi öldü
Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun kayalıklara çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bot, Midilli Adası'nın doğusundaki Provoskida bölgesinde kayalıklara çarptı.
Olayda, 4 kişi hayatını kaybetti. 41 kişinin bulunduğu bottaki 16 kişi de kurtarıldı.
Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Ege Denizi Yunanistan
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