Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bot, Midilli Adası'nın doğusundaki Provoskida bölgesinde kayalıklara çarptı.

Olayda, 4 kişi hayatını kaybetti. 41 kişinin bulunduğu bottaki 16 kişi de kurtarıldı.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtildi.