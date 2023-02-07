Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri bu sabaha karşı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskın düzenledi.

Baskında 17 yaşındaki Filistinli Hamza el-Aşkar, İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskınlar düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, baskınlar sırasında bazı Filistinlilerin İsrail güçlerine taş ve molotofkokteyli attığı kaydedildi.

Baskınlarda 4 Filistinlinin gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, İsrail güçlerine ateş açtığı ileri sürülen bir kişinin vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu, 2023'ün başından bu yana aralarında bir kadın ve 9 çocuğun da yer aldığı 42 Filistinli öldürüldü.