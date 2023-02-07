Global Times'ın haberinde, arama kurtarma teşkilatı Ramunion'a bağlı 8 kişilik ekibin, kurtarma radarı, enkaz keski araçları ve özel eğitimli bir köpek ile yola çıktığı bildirildi.

Haberde, yarın öğle saatlerinde afet bölgesine ulaşması beklenen ekibin, ulusal ve uluslararası arama ve kurtarma görevlerinde geniş tecrübeye sahip olduğu belirtildi.

5,8 milyon dolar mali yardım

Bu arada Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (CIDCA) Başkan Yardımcısı Dıng Boqing, Pekin yönetiminin, Türkiye'ye destek için acil durum insani yardım mekanizmasını harekete geçirdiğini bildirdi.

Dıng, CIDCA kanalıyla Türkiye'ye 40 milyon yuan (5,8 milyon dolar) acil durum mali yardımı sağlanacağını kaydetti.

Çin Kızılhaçı da Türk Kızılaya 200 bin dolar acil durum insani yardımı aktaracağını duyurdu. Depremin etkilediği alanlardaki yardım çalışmalarını yakından izlediklerini belirten örgüt yetkilileri, gerektiğinde daha fazla yardım sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Global Times haberinde, Türkiye'deki Çin vatandaşlarının da afet kurtarma çalışmalarına destek verdiğini, Çin'den gelen, aralarında çadırlar, uyku tulumları ve battaniyeler olan ilk yardım malzemelerinin bugün dağıtılmaya başlanmasının beklendiğini belirtti.