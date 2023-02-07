Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkmenistan’ın depremzedelere yardım ekibi ve malzemeleri taşıyan uçağı, Türkmenistan’ın Eğitim Spor ve Sağlıktan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nurmuhammet Amanneperov’la birlikte bu sabah Aşkabat’tan uğurladık." ifadesini kullandı.

Büyükelçilik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yardım uçağında 10 kişilik doktor ekibi ve tıbbi malzemeler bulunuyor.