Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmenistan’dan insani yardım taşıyan uçak Türkiye’ye hareket etti
[Fotoğraf: Togan Oral]
Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkmenistan’dan yola çıktı.
Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkmenistan’ın depremzedelere yardım ekibi ve malzemeleri taşıyan uçağı, Türkmenistan’ın Eğitim Spor ve Sağlıktan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nurmuhammet Amanneperov’la birlikte bu sabah Aşkabat’tan uğurladık." ifadesini kullandı.
Büyükelçilik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yardım uçağında 10 kişilik doktor ekibi ve tıbbi malzemeler bulunuyor.
Etiketler: Türkmenistan Deprem
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