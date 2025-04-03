Dünya, Trump'ın tarifelerine ne tepki verdi?

Meloni, Avrupa Birliği'ne yönelik yüzde 20’lik gümrük vergisini "yanlış" olarak nitelendirirken, Albanese, Avustralya ürünlerine getirilen yüzde 10'luk ithalat vergisinin "haksız" olduğunu söyledi.

Trump’ın duyurduğu yeni düzenlemeye göre, 5 Nisan'dan itibaren ABD’ye giren tüm ithal ürünlere yüzde 10’luk temel bir gümrük vergisi uygulanacak.

Avrupa Birliği ve Çin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 ülke ise 9 Nisan’dan itibaren daha yüksek oranlarda tarifelere tabi tutulacak.

Trump, alınan önlemlerin "Amerika’yı yeniden zengin yapacağını" savunarak, kararlarında "çok nazik davrandığını" ifade etti.

'Ticaret savaşını önlemeye çalışacağız'

Trump’a yakın bir isim olan Meloni, AB'ye yönelik tarifelerin "hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını" belirterek, ABD ile bir anlaşmaya varmak için çalışacağını ve "ticaret savaşını önlemeye" odaklanacağını vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise ülkesinin şirketlerini ve çalışanlarını koruyacaklarını belirterek, "açık bir dünya düzenine bağlı kalmaya devam edeceğiz" dedi.

İrlanda Ticaret Bakanı Simon Harris, ABD ile müzakereye hazır olduklarını ve bunun "en iyi yol" olduğunu ifade ederken, İrlanda Başbakanı Micheál Martin, Trump’ın kararını "derin üzüntü verici" olarak değerlendirdi ve bunun "kimseye fayda sağlamayacağını" söyledi.

'Bu tarifelerin bedelini Amerikalılar ödeyecek'

Avustralya Başbakanı Albanese, Trump’ın tarifelerinin "haksız" olduğunu belirterek, bu kararın en büyük zararını Amerikalı tüketicilerin göreceğini dile getirdi. Ancak Avustralya’nın misilleme yapmayacağını vurguladı.

"Fiyatların yükselmesine ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olacak bir yarışa girmeyeceğiz."

Çin ise Trump tarafından "en büyük suçlu" olarak tanımlandı ve Çin menşeli ürünlere %54 oranında gümrük vergisi getirildi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'da yayımlanan bir makalede, ABD’nin attığı adımlar "kendi kendini baltalayan bir zorbalık" ve "aşırı basitleştirilmiş bir misilleme oyunu" olarak nitelendirildi.

Brezilya karşı hamle yapmaya hazırlanıyor

Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya, Trump’ın %zde 10’luk tarifesine karşı "Ekonomik Karşılıklılık Yasası"nı Kongre’de onayladı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, ikili ticarette "karşılıklılık ilkesini sağlamak için tüm olasılıkların değerlendirileceğini" ve Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurulabileceğini açıkladı.

Güney Kore'de ise geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, küresel ticaret savaşının "artık bir gerçeklik haline geldiğini" belirterek, hükümetin "ticaret krizini aşmak için" adımlar atacağını ifade etti.

ABD'den uyarı: 'Misilleme yapmayın'

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer ülkeleri "misillemeden kaçınmaya" çağırdı.

"Eğer misilleme yaparsanız, gerilim tırmanır."

Öte yandan, ABD’nin en büyük iki ticaret ortağı olan Kanada ve Meksika’nın Trump’ın duyurusunda yer almaması dikkat çekti. Beyaz Saray, bu iki ülkeye yönelik tarifelerin daha önce alınan başkanlık kararnamelerine göre uygulanacağını belirtti.

Ancak Kanada Başbakanı Mark Carney, yeni tarifelerin yine de ülkesini etkileyeceğini belirterek, özellikle otomobillere getirilecek %25’lik gümrük vergisinin "milyonlarca Kanadalıyı doğrudan etkileyeceğini" söyledi.

Carney, "Bu tarifelere karşı önlem alacağız" diyerek, ABD’nin kararlarının "küresel ticaret sistemini temelden değiştireceğini" vurguladı.