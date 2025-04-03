Katil İsrail, Suriye'ye hava saldırıları düzenledi

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları Şam'daki Berze Mahallesi'nde bulunan Bilimsel Araştırma Binası çevresini ve Hama kent merkezi yakınlarını hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Vatana gazetesinin haberine göre, İsrail uçakları Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Suriye’de bir dizi hava saldırısı yapıldığı doğrulandı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hama Askeri Havaalanı ve Suriye'nin Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanının yanı sıra başkent Şam bölgesindeki askeri altyapıyı hedef aldığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail, Dera kentinin batısını da havan ve topçu atışlarıyla vurdu

İsrail, Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilinin batısını da havan ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

Akşam saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam ile Hama ve Humus ilindeki bazı noktaları vuran İsrail, Dera'nın batı kırsalına da saldırılar düzenledi.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'nin güneyindeki bazı yerleşim yerlerini işgal eden İsrail, Dera ilinin Tel Cumu ve Tel Cabiye bölgelerini havan ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Suriye'den İsrail'e tepki

Suriye yönetimi İsrail saldırılarına tepki gösterdi.Saldırılarda yaralananların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırıların "Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı bir girişim" olduğu vurgulandı. Açıklamada Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısı yapıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Suriye'de kısa sürede 5 ayrı noktaya hava saldırıları düzenlediğini ve bunun Hama Havalimanı'nın neredeyse tamamen tahrip olmasına, onlarca sivil ve askeri personelin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının "şiddetle" kınandığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerden, Tel Aviv yönetiminin ihlallerinin tekrarlanmasını engellemek için acil önlemler alması istendi.