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Dünya
AA 03.04.2025 01:17

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da UNRWA binasını hedef aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde UNRWA'ya ait bir binayı hedef almasına tepki gösterdi.

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da UNRWA binasını hedef aldı
[AA-Arşiv]

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze: Harabeler bile hedef haline geldi. İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da UNRWA binasını hedef aldı." ifadesini kullandı.

İsrail'in hedef aldığı UNRWA binasının daha önce sağlık merkezi olarak kullanıldığını belirten Lazzarini, savaşın başlarında binanın ağır hasar aldığını hatırlattı.

Ölenlerin arasında 2 haftalık bebek de vardı

Lazzarini, İsrail'in hedef aldığı binaya ilişkin, "İlk raporlara göre bina hedef alındığında içinde 700 kişi barınıyordu. Ölenler arasında iki haftalık bir bebeğin bulunduğu 9 çocuğun olduğu bildirildi." ifadesini kullandı.

Gazze'de İsrail saldırılarının yerinden ettiği Filistinlilerin gidecek yeri olmadığına vurgu yapan Lazzarini, UNRWA binası hedef alındıktan sonra bile içinde barınan kişilerin burada kalmayı sürdürdüğünü aktardı.

Lazzarini, "Savaşın başlamasından bu yana, tüm koordinatlar taraflarla düzenli olarak paylaşılmasına rağmen 300'den fazla BM binası hasar gördü veya tamamen yıkıldı." açıklamasında bulundu.

BM yetkilisi, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de "BM koruması aradığı sırada 700'den fazla kişi öldürüldü." ifadesini kullandı.

Lazzarini, Gazze'deki UNRWA tesislerinin çatışma amacıyla kullanıldığını belirterek, BM tesislerinin, personelinin ve operasyonlarının dikkate alınmamasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

BM tesislerini hedef alan saldırıların aydınlatılması için bağımsız soruşturma çağrısını yineleyen Lazzarini, "Gazze'de tüm sınırlar tekrar tekrar aşıldı." ifadesini kullandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı klinikte 16'sı çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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