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Dünya
AA 03.04.2025 00:03

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bini geçti

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybının 3 bin 3'e yükseldi.

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bini geçti

Myanmar devlet televizyonunun (MRTV) haberine göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.

Depremlerdeki can kaybı 3 bin 3'e yükselirken, yaralanan kişi sayısı ise 4 bin 639'a çıktı.

Askeri yönetim, Çin Kızılhaç Derneği'ne ateş açtı

Myanmar Now sitesinin haberine göre, askeri yönetimin Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, ordunun, depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak üzere kuzeydeki Şan eyaletine doğru yola çıkan Çin Kızılhaç Derneği konvoyuna ateş açtığını teyit etti.

Tun, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun kontrolündeki bölgeden geçmeye çalışan 9 araçlı konvoya ilişkin, "Konvoyu durdurmaya çalıştık ama onlar durmadı. Ardından yaklaşık 100 metre öteden uyarı amaçlı ateş ettik" ifadesini kullandı.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti. Depremler, Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

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