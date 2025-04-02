Trump: Tüm ithalatlara yüzde 10 genel tarife uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin başlıca dış ticaret ortaklarına uygulayacağı `misilleme` niteliğindeki gümrük vergilerini açıkladı.

"Karşılıklı tarifeler uygulayacağız, onlar bize yapıyor biz de onlara yapacağız" diyen Trump tüm ithalatlara yüzde 10 genel tarife uygulayacaklarını belirtti. Trump gece yarısından itibaren yabancı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

"Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi"

Trump, Türkiye'ye yüzde 10, Avrupa Birliği'ndeki tüm ülkelere yüzde 20, Çin'e yüzde 34, İngiltere'ye yüzde 10, Vietnam'a yüzde 46, Japonya'ya yüzde 24, İsviçre'ye yüzde 31, İsrail'e yüzde 17,Güney Afrika'ya yüzde 30 gümrük vergisi getirdi.

ABD Başkanı "2 Nisan 2025'in Amerikan endüstrisinin yeniden doğduğu, ABD'nin kaderinin yeniden geri alındığı, ülkemizi tekrar zenginleştirmeye başladığımız gün olarak sonsuza dek hatırlanacak" diye konuştu.

Ülke liderlerine seslenen Trump "Kendi tarifelerinizi sonlandırın, Amerikan malları alın"dedi.

Trump 3 Nisan'dan itibaren karşılıklı vergi uygulamasına başlanacağını duyurdu.