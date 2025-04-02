Lübnan ordusuna ait bir uçak yıllar sonra ilk kez ülkenin güneyinde uçuş yaptı

Orduya ait uçağın ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti semalarında bir saati aşkın süre boyunca uçuş yaptığı görüldü.

Konuyla ilgili Lübnan resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu uçuşun, Lübnan makamlarının güneyden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili soruşturmaları sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

İşgalci İsrail, 1978 yılından beri Lübnan'ın güneyinde sivil veya askeri uçakların uçuşlarına izin vermiyor.

Lübnan Emniyet Müdürlüğü, 22-28 Mart tarihlerinde ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerin şüphelisi birkaç kişiyi gözaltına aldığını duyurmuştu.