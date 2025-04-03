Katil İsrail, Gazze'de 15 sağlık çalışanını vahşice infaz etti

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Basal, yayınladığı görüntülü mesajında, Refah kentine bağlı Tel es-Sultan bölgesinde bir hafta aradan sonra naaşlarına ulaştıkları sağlık ve sivil savunma çalışanlarının İsrail askerlerince "vahşice ve korkunç bir şekilde doğrudan infaz edildiğini" söyledi.

Basal, "askerlerin suçlarını gizlemek için öldürdükleri sağlık ve sivil savunma çalışanlarını yaklaşık 2 ile 3 metre derinlikte tek bir toplu mezara gömdüğünü" kaydetti.

Sağlık ve sivil savunma çalışanlarının gömüldüğü toplu mezarın, ambulans ve sivil savunma araçlarından yalnızca birkaç metre uzaklıkta olduğunun altını çizen Basal, bunun İsrail askerlerinin "onları araçlardan çıkarıp bu alana götürdüğü, öldürdüğü ve sonra çukura tekmelediği anlamına geldiğine" işaret etti.

Cesetlerin toplu mezardan çıkarılmasıyla birlikte karşılaştıkları manzarayı aktaran Basal, öldürülen bir sivil savunma çalışanının "ayaklarından bağlı" bulunduğunu, İsrail askerlerinin "diğer bir naaşın başının kesilmiş olduğunu" aktardı.

Basal, İsrail askerlerince öldürülen sağlıkçı ve insani yardım çalışanlarının vücutlarında çok sayıda kurşun deliği gördüklerini, en azından her bir cesedin göğüs bölgesinde 20 kurşun olduğunu belirterek, "Doğrusu trajik ve çok zor bir sahneydi." dedi.

Basal, Gazze Şeridi'nde yaşananların uluslararası hukukun ihlali olduğunu, İsrail ordusunun bölgede, "toplu katliam, etnik temizlik ve soykırım" suçları işlediğini artık dünyanın anlaması gerektiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sahne, dürüst olmak gerekirse, Gazze Şeridi'nde hatta tüm dünyada, modern yüzyılda gerçekleşen en iğrenç katliamlardan biri. İsrail güçlerinin bu suçu işlemesi, her türlü insani ve ahlaki değeri kesinlikle ihlal etmektedir."

"Sağlık ve sivil savunma çalışanları birer birer vuruldular"

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, X hesabından, İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının gömüldüğü toplu mezarın başında açıklamalarda bulundu.

Whittall, "Sağlık ve sivil savunma çalışanları birer birer vuruldular. Cesetleri toplandı ve bu toplu mezara gömüldü. Onları üniformalarıyla, eldivenleriyle çıkarıyoruz. Hayat kurtarmak için buradaydılar. Bunun yerine, toplu bir mezara gömüldüler." dedi.

Ayrıca Whittall, öldürülen sağlıkçıların ambulansları ve bir BM aracının İsrail ordusuna ait bir buldozer tarafından gömüldüğünü vurguladı.

Whittall, X paylaşımında ise Refah'ta saldırıda yaralananlara yardım için bölgeye giden sağlık çalışanlarının naaşlarına ulaşana kadar yaşananları detaylıca anlattığı bir paylaşımda bulundu.

İsrail askerlerinin 23 Mart'ta Refah'a düzenlediği saldırıda yaralananlara müdahale için 10 Filistin Kızılayı ve 6 Sivil Savunma acil müdahale çalışanının bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Bölgeye sevk edilen beş ambulans ve bir itfaiye aracının yanı sıra daha sonra gelen bir BM aracının da hedef alındığının altını çizen Whittall, sonrasında tüm personelle irtibatın kesildiğini kaydetti.

Whittall, "Hayatta kalanlardan biri, İsrail güçlerinin ambulanstaki iki personeli de öldürdüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

OCHA'nın sağlık ve sivil savunma personelini aramasına ancak beş gün sonra izin verildiğini ve ekiplerinin altıncı gün olay yerine ulaşabildiğini aktaran Whittall, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıkıcı bir manzarayla karşılaştık. Ambulanslar, BM aracı ve itfaiye aracı ezilmiş ve kısmen (toprağa) gömülmüş vaziyetteydi. Saatler süren kazı işleminin ardından itfaiye aracının altında bir sivil savunma personelinin cesedini bulduk."

Whittall, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart'ta, 8 Filistin Kızılayı, 6 Filistin Sivil Savunma Teşkilatı ve 1 Birleşmiş Milletler personelinin cesetlerini gömüldükleri yerden çıkardıklarını kaydetti.

İsrail, Gazze'de sağlık çalışanlarını hedef aldığını inkar politikasını sürdürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda sağlık ve sivil savunma personelini sistematik olarak hedef alması uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandırmaya devam ederken, Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırıları inkar politikasını sürdürüyor.

Savunma Bakanı Gideon Saar, İsrail askerlerinin "rastgele bir ambulansı hedef almadığını" savunarak "aracın şüpheli bir şekilde askerlere doğru geldiğini" öne sürdü.

Öte yandan İsrail ordusu, askerlerinin ambulans ve itfaiye aracını doğrudan hedef aldığını itiraf niteliğindeki açıklamada, "İlk soruşturmanın ardından, şüpheli araçlardan bazılarının ambulans ve itfaiye aracı olduğu belirlendi." ifadelerine yer verdi.

İsrail, 1513 sağlık personeli ve yardım çalışanını öldürdü

Gazze Şeridi'nde yarattığı tahribat ve yıkımla pek çok sivilin ölümüne sebep olan İsrail ordusu, Gazze'deki Filistin hükümetine göre, 7 Ekim'den bugüne kadar toplamda 1513 sağlık personeli ve insani yardım çalışanını öldürdü.

Söz konusu sağlık personeli ve insani yardım çalışanlarından 1402'sinin sağlık personeli ve 111'inin de insani yardım çalışanı olduğu aktarılıyor.