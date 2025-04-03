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Dünya
AA 03.04.2025 06:17

ABD'de Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik kesintilerine karşı dava açıldı

ABD'de araştırmacılar, Başkan Donald Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik yaptığı harcama kesintilerinin "siyasi güdümlü" olduğunu savunarak, kesintileri yapan Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) dava açtı.

ABD'de Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik kesintilerine karşı dava açıldı

Davacılardan Amerikan Halk Sağlığı Derneği (APHA) isimli araştırma kurumundan yapılan açıklamada, NIH'in şubatta araştırmalara yapılan federal hibelerde kesinti yapmaya başladığı ve yüzlerce projenin bilimsel olarak geçerli bir sebep sunulmadan iptal edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik yaptığı harcama kesintileri "siyasi güdümlü" şeklinde nitelendirilerek, kesintileri yapan NIH'e dava açıldığı belirtildi.

Federal hibelerde kesinti yapılmasının NIH'in bilime dayalı inceleme sürecini, ABD Kongresi'nin sağlık alanında eşitsizlikle mücadele yönündeki talimatlarını ve bazı federal düzenlemeleri ihlal ettiği savunulan açıklamada, hibelerin yeniden sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, hibelerin kesilmesi nedeniyle bazı projelerin yarıda kaldığı ve bunun vergilerin "boşa harcanması" anlamına geldiği kaydedildi.

NIH'den 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, kurumun araştırma amaçlı üniversite ve tıp merkezlerine önemli fon sağlayan, çok sayıda federal hibe verdiğine işaret edilerek, hibe kalemlerinde "tesisler" ve "yönetim" olarak tanımlanan "dolaylı maliyetler" için kesintiye gidileceği duyurulmuştu.

New York Times, 18 Şubat'taki bir haberinde yaklaşık 1200 NIH çalışanının işine son verildiğini yazmıştı.

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