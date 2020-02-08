Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki uluslararası ekibin Koronavirüs salgını için ülkeye gönderilmesi konusunda Çin'den olumlu geri dönüş alındığı kaydedildi. Sağlık ekibi liderinin pazartesi ya da salı yola çıkacağı, üyelerin ise ülkeye daha sonra gideceği belirtildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) sağlık uzmanlarının Çin'e gidecek ekip içinde bulunabileceği vurgulandı.

Ekiple ilgili detaylı bilgi paylaşılmazken, hazırlıkların tamamlanmasının ardından DSÖ'nün açıklama yapacağı anlatıldı.

Çin dışında 24 ülkeye ve Tayvan Adası'na yayılan salgın nedeniyle Çin'de 723, Filipinler'de ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 34 bin 827'ye ulaşmıştı.