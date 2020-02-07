Son 2 günde virüsün yayılma hızının düştüğünü belirten Tedros, buna rağmen dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Tedros, eldiven, maske ve özel elbise gibi koruyucu ekipmanların temininde sıkıntı çekildiğini söyledi.

Çin, maske talep etmişti

Koronavirüsün menşei Çin, Türkiye dahil birçok ülkeden koruyucu maske talebinde bulunmuştu.

Türk şirketleri maske siparişlerini yetiştirebilmek için 24 saat esasıyla üretim yapıyor.

637 kişi öldü

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, şimdiye kadar 637 kişinin hayatına mal oldu.

Sağlık otoriteleri virüse karşı aşı çalışmalarını sürdürüyor.