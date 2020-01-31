Reuters'in haberine göre, Çin'e maske üretimi yapan Türk şirketleri siparişleri yetiştirebilmek için 24 saat kesintisiz üretim yapıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla küresel tehdit haline gelen salgın maske talebinine zirveye çıkardı.

"Her gün milyonlarca maske siparişi alıyoruz"

Çin'e maske üretimi yapan Türk şirketinin yetkilisi, "Şu ana kadar bir haftada 800 bin ürün sevk ettik Çin'e. Bunun 300-400 bin adeti stoklarımızda mevcuttu. Fakat 1,5 milyon adetlik bir sipariş aldık. Talebi karşılamak için vardiya sistemine geçerek 24 saat çalışıyoruz. Gelen talepleri yetiştirmemiz sadece biz değil ülke olarak yetiştirmemiz mümkün değil. Çünkü çok ciddi talep var. Yaklaşık günde 500-1000 arası sipariş maili geliyor. Kapasitemiz normalde 50-60 bin adet. Mesai ve vardiya sistemi ile günlük üretimimizi 120 bin adete çıkardık." dedi.

Koronavirüs salgını

Çin genelinde 132 kişinin ölümüne neden olan ve 5 bin 974 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.