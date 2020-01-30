Geçen yıl kartlı ödemeler yüzde 20 arttı, tutar 1 trilyon liraya yaklaştı. Her 3 ödemeden biri banka kartlarıyla yapıldı. Veriler Bankalararası Kart Merkezinden.

Geçen yıl kredi kartı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5, banka kart sayısı ise yüzde 14 arttı. Toplam kart sayısı 236 milyona ulaştı.

2019'da 4,2 milyar lira ile en fazla kart kullanımının gerçekleştiği gün Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinin yapıldığı 31 Temmuz oldu. En fazla kartlı ödeme sayısı 23 milyon işlemle yılbaşı alışverişinin yapıldığı 31 Aralık'ta gerçekleşti.

İnternetten yapılan kartlı ödemeler de arttı

İnternetten en fazla kartlı ödeme Efsane Cuma olan 29 Kasım'daydı. 1,4 milyar liralık alışveriş yapıldı.

Geçen yıl temassız ödemelerde de artış yaşandı, kredi kartı sayısı 38 milyon oldu.

En fazla kartlı ödeme yapılan sektörlerde ise ilk sırayı 181 milyar lira ile market ve alışveriş merkezleri aldı. Bu iki sektörü 89 milyar lira ile giyim, 85 milyar lira ile akaryakıt, 72 milyar lira ile küçük gıda perakendesi ve 53 milyar lira elektronik eşya sektörleri takip etti.

2019 yılında internetten yapılan kartlı ödemeler 37 arttı, 190 milyar liraya yükseldi.