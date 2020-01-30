THY, Çin seferlerini azaltıyor
THY, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarındaki belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına bu bölgelere yapılacak planlı uçuşlarda frekans azaltımına gidileceğini açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'e gerçekleştirdikleri Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında bir süredir belirgin talep düşüşlerinin görüldüğünü belirtti.
Üstün, bu talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarda frekans azaltımına gidileceğini duyurdu.
Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik talepleriyle ilgili olarak, turkishairlines.com üzerinden, THY Çağrı Merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerinden gerekli destek sağlanacak.
Değerli Yolcularımız,— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 30, 2020
Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.