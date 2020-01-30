Wuhan’da ortaya çıkan ‘koronavirüs’ bugün tüm dünyayı korkutuyor. Japonya’dan ABD’ye, Almanya’dan Kanada’ya kadar birçok ülkede ortaya çıkan virüsün ekonomik tehdit boyutu da giderek artıyor.

Otomotiv devleri Çin’de ‘stop etti’

Çin’deki virüsün küresel sağlığa etkilerinin tartışıldığı bu dönemde işin ekonomik boyutu da her geçen gün artıyor. Dünya otomotiv üretiminin ‘kalbi’ olarak kabul edilen Çin’in bu salgınla beraber yaşanan kimi gelişmeler karşısında nasıl bir yol haritası izleyeceği de merak ediliyor.

Son olarak General Motors, Nissan, Renault ve PSA Grubu'nun ardından Honda ve Toyota’nın koronavirüs salgını gerekçesiyle ülkedeki üretimlerine ara vermeleri ‘Yaşananlar Türkiye’yi nasıl etkileyecek?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

[Çin, dünya otomotiv üretiminin kilit ülkelerinden biri.]

Türkiye’ye etkisi şimdilik sınırlı kalacak

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Çin’deki krizin Türkiye’deki otomotiv piyasalarını nasıl etkileyeceğini TRT Haber’e değerlendirdi.

Türkiye'de üretim yapan firmaların ‘parça’ açısından Çin bağımlılığının fazla olmadığını belirten Kanca, Çin’den genellikle bir miktar ‘ara mal’ ve ‘kalıp’ gibi farklı tedarikler bulunduğunu anlattı.

[TAYSAD Başkanı Alper Kanca]

Sürecin bu nedenle kısa vadede Türkiye’ye olumsuz etkilemeyeceğinin altını çizen Kanca, şöyle devam etti:

“Ancak Çin dünyanın en büyük otomotiv pazarı. Orada yaşanacak anormal bir yavaşlama, Türkiye’nin en büyük müşterisi olan Avrupa’yı olumsuz etkiler. Eğer süreç bu şekilde seyrederse belki ihracatımıza negatif etkisinden o zaman bahsetmek mümkün olur.

Otomotiv firmaları kadar bu firmaların tedarikçilerinin izleyeceği yol haritası da son derece önemli. Eğer Bosh, Valeo, Conti gibi Çin’de üretim yapıp tüm dünyaya ihracat yapan firmalar operasyonlarını askıya alırsa o zaman yansımaları yine ciddi olur. Onların Çin üretimleri azalırsa, dünyanın geri kalanını da olumsuz etkiler. Şu an Çin’de büyük tatil var. Öyle tahmin ediyorum ki Pekin yönetimi ilk çare tatili uzatacaktır. Sonrasını ise hep beraber göreceğiz.”

[Gazeteci Emre Özpeynirci.]

Çin’in 10 günlük kaybı 1,5 trilyon dolar

Gazeteci Emre Özpeynirci de Çin’deki virüsün küresel sağlığa etkilerinin tartışıldığı bu dönemde işin ekonomik boyutunun da her geçen gün artmaya devam ettiğini söyledi.

Uluslararası bazı firmaların hazırladığı son 15 günlük raporlara göre Çin’in, ABD ile ticaret savaşlarında kaybettiği paradan daha fazlasını koronavirüs salgınıyla kaybettiğine vurgu yapan Özpeynirci, “Çin'in 10 günlük kaybı 1,5 trilyon doları buldu ve her geçen gün bu rakam artıyor” dedi.

Sürecin Çin için daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirten Özpeynirci, çok sayıda markayla çalışmalar yürüten Alman Bosch’un global otomotiv tedarik zincirinin olumsuz etkileneceğini söyledi.