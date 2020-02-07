Suriye rejimi bir kez daha Astana anlaşması ve Soçi mutabakatını hiçe saydı. Rusya destekli rejim güçlerinin İdlib'e yönelik harekatı sürüyor. Havadan ve karadan saldırılarını sürdüren rejim güçleri İdlib'in güneyi ve güneydoğusunda karadan ilerledi. Muhaliflerin elinde kalan kritik önemdeki Serakib ilçesine girdi ve buradaki kontrolü ele geçirdi.

İdlib'e ulaşmak için Serakib kilit ilçe. Öyle ki Esed rejimi aylardır bölgeyi havadan ve karadan bombardıman altında tuttu. Bölgede yaşayan 170 bin sivil Serakib'i terk etmek zorunda kaldı.

Serakib neden önemli?

Serakib, İdlib'e 16 kilometre mesafede. M5 karayolu ile M4 karayolu bu ilçeden geçiyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde de kalan Serakib, bu nedenle stratejik öneme sahip.

Güvenlik kaynakları: Birlikler saldırılara en sert karşılığı vermeye hazır

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 gözlem noktasından 3'ünün rejim kontrolündeki bölgede bulunduğunu ifade etti. Birliklerin olası saldırılara en sert şekilde karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Güvenlik kaynakları: Takviyeler yapıldı, muhataplar bilgilendiriliyor

Güvenlik kaynakları gözlem noktalarına takviyelerin yapıldığını, tüm faaliyetlerin en az 24 saat önceden muhataplar ile koordine edildiğini de belirtti.

Güvenlik kaynakları: Rusya ile ortak devriyelerle ilgili bir sıkıntı yok

Rusya ile ortak gerçekleştirilen devriye konusunda bir sıkıntının olmadığı, kötü hava koşulları nedeniyle ertelemenin sözkonusu olabileceği kaydedildi.

Esed rejimi ve destekçileri Serakib'de 170 bin sivili evsiz bıraktı

İlçede yaşayan 170 bin sivil, rejimin ve destekçilerinin saldırıları sonucu Türkiye sınırı yakınındaki bölgelere göç ederek evsiz kaldı.

Astana anlaşmalarını ve Soçi mutabakatını hiçe sayan rejim güçleri, İdlib ve Halep'te askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları gerçekleştiriyor.

İdlib kent merkezi ile yakın çevresi yoğun hedef alınan bölgeler arasında yer alıyor.

Halep'te ise Han el Asal, Maret Artik, Raşidin, Kefer Hamra, Babis, Kefer Naha, Humeyra, Kalaciyye, Hureytan ve Anadan köyleri rejim ve destekçilerinin saldırılara maruz kalıyor.

Göçler sürüyor

Rejim güçlerinin ilerlemesi sonucu bölge halkı evlerini terk ederek Türkiye sınırı yakınlarına göç etmeye devam ediyor.

Rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırıları sonucu Ocak 2019'dan beri göç eden sivillerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.

Halihazırda İdlib kent merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göçler yaşanıyor.

İdlib'de yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken, bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.

Rejim güçlerinin İdlib kent merkezi ve yakın çevresine ilerlemesi halinde bölgede yaşayan yaklaşık 1,5 milyon sivilin, Türkiye sınırına göç etmesi bekleniyor.

TSK'nin gözlem noktalarına sevkiyatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne askeri sevkiyata devam ediyor.

Çok sayıda tanktan oluşan TSK konvoyu, İdlib'in farklı noktalarına konuşlandı.

İdlib'de bin 800'den fazla sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana muhalif grupların kalesi konumunda. İç göçle nüfusu katlanarak 4 milyona ulaştı. Şu anda Esed rejiminin yoğun şekilde hedef aldığı bölgelerin başında yer alıyor.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana, rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında bin 800'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Ocak 2019'dan bu yana göç eden sivillerin sayısı 1,5 milyonu aştı

İdlib şehir merkezi ve çevresindeki yerleşim yerlerine yapılan saldırılar nedeniyle siviller göç ediyor. Ocak 2019'dan bu yana Türkiye sınırına yakın yerlere göç eden sivillerin sayısı, 1,5 milyonu aştı.

Kamera: Bülent Serin