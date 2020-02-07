Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Brexit sonrası stratejisinin konuşulduğu bir toplantıda açıklama yaptı.

Macron, "Avrupalılar, yasal bir çerçevenin yokluğunda, kendi topraklarında bile geleneksel silahların, hatta nükleer silahların yarışıyla karşılaşabileceğini anlamalıdır" diyerek, Avrupa'nın silahlanma yarışına seyirci kalmayacağını söyledi.

Uluslararası silah kontrol kurallarına uyulması konusunda Avrupa'yı baskı yapmaya çağıran Macron, Fransa'nın savaş başlıklarının sayısını 300'ün altına düşürdüğünü söyledi.