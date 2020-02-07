Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
'Çinli değilim, Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem'
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de Koronavirüs tedirginliği var. Türkiye'deki Tayvanlı turistin bu tedirginliği ortadan kaldırmak için çantasına yazdığı yazı görenleri güldürdü.
Türkiye'de Koronavirüslü hasta yok ancak, tedirginliği herkesi sarmış durumda.
Özellikle toplu taşımada, çekik gözlü birisi görüldüğünde birçok kişi, acaba virüs bulaşır mı diye tedirgin oluyor.
Her Uzak Doğulu Koronavirüs taşımadığı gibi, her çekik gözlü de Çinli değil.
Tayvanlı bir turistin derdi de tam olarak bunu anlatmaktı.
Vapur iskelesinde beklerken sırtındaki çantanın led ekranına, Türkçe ve İngilizce, "Çinli değilim...Tayvanlıyım...Ölürüm Türkiyem" yazdı.
Turisti görenler çektikleri bu görüntüyü sosyal medyaya yükledi..
Etiketler: turist Tayvan Ölürüm Türkiyem çinSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 14:19
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