Türkiye'de Koronavirüslü hasta yok ancak, tedirginliği herkesi sarmış durumda.

Özellikle toplu taşımada, çekik gözlü birisi görüldüğünde birçok kişi, acaba virüs bulaşır mı diye tedirgin oluyor.

Her Uzak Doğulu Koronavirüs taşımadığı gibi, her çekik gözlü de Çinli değil.

Tayvanlı bir turistin derdi de tam olarak bunu anlatmaktı.

Vapur iskelesinde beklerken sırtındaki çantanın led ekranına, Türkçe ve İngilizce, "Çinli değilim...Tayvanlıyım...Ölürüm Türkiyem" yazdı.

Turisti görenler çektikleri bu görüntüyü sosyal medyaya yükledi..

