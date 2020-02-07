Donald Trump mesajında, "Yakın bir zamanda Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda uzun ve iyi bir sohbet gerçekleştirdik. O, güçlü ve kararlı bir şekilde Koronavirüs'e karşı liderlik etmeye odaklanmış durumda. Çok iyi olduklarını düşünüyor. Hatta sadece birkaç gün içerisinde hastane kurdular. Bu hiç kolay değil, ama o başarılı olacak. Özellikle havalar ısındığında ve virüs zayıfladığında. Şi çok başarılı bir operasyon yürüttüğü için, Çin'de büyük bir disiplin yaşanıyor. İş birliği içerisinde olacağız." dedi.

Şi'nin Beyaz Saray ile yaptığı telefon görüşmesi, gece hayatını kaybeden göz doktoru Li Wenliang için Çin sosyal medya platformlarında yas ve öfkenin dile getirildiği zamana denk geldi. Daha önce Çin, ABD'yi salgınla ilgili korku salmakla suçlamıştı.

Yeni tip koronavirüs

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.