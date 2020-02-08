Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durum Programı Yetkili Direktörü Dr. Michael Ryan, daha uygun fiyata satılan cerrahi maskeler yerine, sağlık çalışanlarının bulaşıcı hastaları tedavi ederken kullandığı respiratör gibi özel maskelere olan talebin arttığını ve örgütün bu durumdan endişe duyduğunu söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de önlük, eldiven ve maske gibi ekipmanlara yönelik artan baskının, örgütün her bölgedeki ülkelere bu tür koruyucu ekipman tedarik etmesine yol açtığını anlattı.

Kişisel koruyucu ekipmanların, hasta bakımı dışında yaygın olarak uygunsuz kullanımı nedeniyle durumun daha da kötüleştiğini belirten Ghebreyesus, "Sonuç olarak artık 4 ila 6 aylık stoklar tükeniyor" dedi.

Ghebreyesus, küresel maske ve respiratör stoklarının DSÖ ve ortaklarının taleplerini karşılamaya yeterli olmadığını belirtti.