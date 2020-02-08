ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yardımın koronavirüsün kontrol altına alınması ve virüsle mücadele edilmesi adına sağlanacağını açıkladı.

Yardımın hem çok taraflı kuruluşlar hem de mevcut fonlar üzerinden doğrudan verileceği bilgisini paylaşan Pompeo, bu kapsamda ABD'nin Çin ve yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen diğer ülkelere 100 milyon dolara kadar yardıma hazır olduğunu söyledi.

Pompeo, "Dünyanın geri kalanını da bizim bu taahhüdümüze katılmaya davet ediyoruz. Birlikte çalışarak giderek büyüyen bu tehdidi kontrol altına almak adına büyük etki yaratabiliriz" çağrısında bulundu.

Virüs bulaşan kişi sayısı 30 bini geçti

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye ediyor.

Koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'deki salgın nedeniyle can kaybı 637'ye, virüs bulaşan kişi sayısı ise 31 bin 161'e yükselmişti.