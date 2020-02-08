Çin’de ortaya çıkmasının ardından hızla dünya ülkelerine yayılan koronavirüs, dünya genelinde endişeye neden olmaya devam ediyor.

Hong Kong, ülke genelinde 26 onaylanmış koronavirüs vakası ve 1 ölümün ardından virüse karşı alınan önlemleri artırdı.

Çin’den Hong Kong’a giden herkes, 2 hafta kendini bir otel odasına kapatarak veya evinden dışarı çıkmayarak izole etmek zorunda. Bu kurala uymayanlar ise para veya hapis cezasına çarptırılacak.