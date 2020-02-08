Haber Giriş: Kaynak: İHA
Çin'den Hong Kong'a gidenler kendini 2 hafta izole etmek zorunda
[Fotoğraf: AA]
Hong Kong, Çin'den ülkeye gelen herkesin kendini evinde veya otel odasında 2 hafta izole etmesini istiyor. Kurala uymayanları para veya hapis cezası bekliyor.
Çin’de ortaya çıkmasının ardından hızla dünya ülkelerine yayılan koronavirüs, dünya genelinde endişeye neden olmaya devam ediyor.
Hong Kong, ülke genelinde 26 onaylanmış koronavirüs vakası ve 1 ölümün ardından virüse karşı alınan önlemleri artırdı.
Çin’den Hong Kong’a giden herkes, 2 hafta kendini bir otel odasına kapatarak veya evinden dışarı çıkmayarak izole etmek zorunda. Bu kurala uymayanlar ise para veya hapis cezasına çarptırılacak.
Etiketler: yeni kurallar koronavirüs önlem koronavirüs Hong Kong çinSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 00:12
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