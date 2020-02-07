İsimleri değiştirilmeye zorlandı. Kimi günlerce işkenceye maruz kaldı, kimi ise katledildi.

1984 yılında başladı Bulgaristan Türklerine yönelik baskılar. Yüzlerce Türk yargısızca Belene'deki kampta mahkum bırakıldı. Asimilasyon çalışmaları yapıldı.

Tüm bunlara rağmen kimliklerine sımsıkı sarıldı Bulgaristan Türkleri. 1989 yılında ise göçe zorlandılar.

1989-Belene adlı belgesel tanıtıldı

Yıllar önce yaşanan o insanlık dramı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ortaklığıyla belgesel haline getirildi. "1989-Belene" adlı belgeselin tanıtımı Ankara'da yapıldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Bulgaristan Türklerinin sadece kültürlerine, kimliklerine sahip çıktıkları için gönderildiklerini söyledi.

"Fakat kahramanca bir mücadele ile bu asimilasyona direnildi ve 1989 yılında son noktaya dayanınca anavatan kapılarını açtı."

"Mazlumların sesini duyurmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz"

TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanı Kurtuluş Zeydan ise, "Nerede mazlum, mağdur varsa onun sesini duyurmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bundan sonra da bu çalışmaları inşallah fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Belgeselin tanıtımında o zorlu yılların tanıkları da vardı. Onlardan biri Belene kampı mağduru Rıfat Yağcı'ydı.