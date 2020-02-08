Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
GKRY'den Doğu Akdeniz için yeni provokasyon
[Fotoğraf: TRT Haber]
Doğu Akdeniz'deki gerilim sonrası Türkiye'ye karşı oluşturulan ittifaktan yeni bir provokasyon adımı geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa füze anlaşması imzaladı.
Türkiye'nin, hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunma yolunda attığı kararlı adımlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni paniğe sevk etti.
Provokatif adımlarına her geçen gün yenisini ekleyen Rum kesimi, 1980'den kalma sistemlerini modernize etmek için Fransa ile iş birliğine gitti.
Bu çerçevede Avrupa şirketi MBDA ile Mistral ve Exocet füzelerinin temini için sözleşme imzaladı. Rum Savunma Bakanlığı da anlaşmayı doğruladı. Anlaşmanın maliyet ise 240 milyon euro.
Son Haberler
- 23:46
- 23:45
- 23:30
- 23:21
- 23:14
Sıradaki Haber
Fransa'da sarı yelekliler yine sokakta: 32 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz