Türkiye'nin, hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunma yolunda attığı kararlı adımlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni paniğe sevk etti.

Provokatif adımlarına her geçen gün yenisini ekleyen Rum kesimi, 1980'den kalma sistemlerini modernize etmek için Fransa ile iş birliğine gitti.

Bu çerçevede Avrupa şirketi MBDA ile Mistral ve Exocet füzelerinin temini için sözleşme imzaladı. Rum Savunma Bakanlığı da anlaşmayı doğruladı. Anlaşmanın maliyet ise 240 milyon euro.