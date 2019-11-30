Türkiye-Libya hattında "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı. Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek bu hamle, Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesimini rahatsız etti.

Atina harekete geçti, Libya hükümetinden anlaşmanın metnini ve kapsamının ne olduğuna dair bilgi istedi. İstedikleri olmazsa, Libya'nın Yunanistan'daki büyükelçisini sınır dışı etmekle tehdit etti. Perşembe gününe kadar mühlet verdi.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Libya hükümetine şantaj yapmaktan çekinmeyen Atina yönetimi, isyancı Hafter güçleri ile işbirliği yaptığı iddialarıyla da gündeme geldi.

Denize süresi geçmiş 7 bin 400 ton mühimmat bıraktılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Atina'nın izinde. Doğal gaz arama çalışmalarının yapıldığı Doğu Akdeniz'de provokatif adımlarına bir yenisini ekledi.

Denize süresi geçmiş 7 bin 400 ton mühimmat bıraktı. Türk güvenlik kaynakları, olası tehlikeye karşı uyardı. Mühimmatın çevre, enerji ve güvenlik alanında risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Bu uygulamanın, özellikle doğal gaz arama ve boru hatları inşası faaliyetleri için ağır risk teşkil ettiğini söylendi.

Mühimmatın acil durumlarda suyun dibine bırakılabileceği, ancak 1970'li yıllardan bugüne kadar dünya genelinde bu yola başvurulmadığı hatırlatıldı.

Kaynak: TRT Haber