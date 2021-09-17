2016'da Ania ve Chris Richardson'ın düğününe katılan 49 yaşındaki Gosia Anthony, sebilden yere akan su yüzünden kayarak düştü.

Anthony’nin bacakları kırıldı. Damadın ailesine ait mekana dava açtı.

Central London County Mahkemesi yargıcı, düğünün yapıldığı barın su sebilinin damlama tepsisine sahip olmamasının ve dökülenlerin temizlenmemesinin bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

Yargıç Roberts, Anthony'nin alkollü olduğu için düştüğü veya herhangi bir şekilde kusurlu olabileceği iddialarını reddetti.

Kadının düz ayakkabı giydiğine karanlık ve dansçılarla dolu mekanda dökülenleri göremediğine karar verdi.

Mekan sahibi damadın ailesinin Anthony’e 32 bin sterlin ödemesine hükmetti.

Avukatların parasını da damat ödeyecek

Yargıç ayrıca Cellar Door Pubs Ltd'in, Anthony'nin avukatlarının duruşma için yaklaşık 50 bin sterlinlik faturalarını da ödemesine karar verdi.