Kuruluşunun 20'nci yıl dönümünü kutlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İran'ın tam üyeliğini onayladı.

16-17 Eylül'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya gelen Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri İran'ın tam üyeliğini resmen kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ŞİÖ 21. Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Bugünkü zirvede İran'ın ŞİÖ'ye tam üye olarak kabul edildiğini duyuran Reisi, "Bölgesel düzeyde gerçek barış ve iş birliğini sağlamak için birkaç fırsattan biri olan bu önemli ve etkili toplantıya katılmaktan duyduğum memnuniyetimi ifade etmeme izin verin. İran'ın daimi üyeliği vesilesiyle tüm üyelere samimi teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Uluslararası sistemin kutuplaşmaya ve bağımsız devletler lehine gücün yeniden dağılımına doğru değiştiğini belirten Reisi, ŞİÖ'yü ekonomik, siyasi ve demografik değerlere sahip bir örgüt ve küresel çok taraflılık için "itici bir güç" olarak niteledi.

Reisi: Hegamonya ve tek taraflılık ortadan kalkıyor

İran'ın dış politikasının uluslararası kuruluşlara aktif katılım, çok taraflılık, iş birliği ve karşılıklı saygı üzerine kurulduğunu aktaran Reisi, "Dünya yeni bir döneme girdi. Hegemonya ve tek taraflılık ortadan kalkıyor. Uluslararası sistemdeki güç bağımsız devletler lehine değişiyor" diye konuştu.

2001 yılında 6 kurucu üye (Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan) ile yola çıkan örgüt, 2017'de Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla üye sayısını genişletmişti.

İran'ın de eklemlenmesiyle güvenlik, ekonomi ve İnsani yardım alanlarında iş birliği öngören örgütün üye sayısı 9 oldu.