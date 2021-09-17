Binlerce göçmen, Teksas'ın Del Rio kenti ile ve Meksika'nın Ciudad Acuna'sını birbirine bağlayan köprünün altında bir araya geldi.

Del Rio Belediye Başkanı Bruno Lozano, perşembe sabahı gelen göçmenlerle sayının 8 bin 200'den 10 bin 503'e yükseldi.

Reuters'e konuşan yaklaşık 20 göçmen, yiyecek ve suyun kıt olduğunu ve sıcaklıkların yaklaşık 37 Santigrat dereceye yükseldiğini söyledi.

Göçmenler çoğunlukla Haitililer, Kübalılar, Venezuelalılar ve Nikaragualılardan oluşuyor.

Teksas, sınırda 6 giriş noktasını kapattı

Diğer yandan Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, göçmenlerdeki artış nedeniyle ABD-Meksika sınırındaki 6 giriş noktasının kapatılması talimatını verdiğini söyledi.

Abbott, "Biden yönetiminin işini yapma ve sınırı güvenceye alma konusundaki açık ihmali dehşet verici. Kamu Güvenliği Departmanına ve Teksas Ulusal Muhafızlarına, bu göç kervanlarının devletimizi işgal etmesini önlemek için güney sınırı boyunca 6 giriş noktasını kapatmaları için talimat verdim." dedi.

İlgili kurumların göçmen kaosu ile başa çıkamaz hale geldiğini öne süren Abbott, Teksas eyaletinin, sınırların güvenliğini ve Amerikalıları korumaya kararlı olduğunu belirtti.