İngiltere sürücü ehliyetlerinin dijitalleşmesi için deneme çalışmaları başarılı olursa dijital sürücü ehliyetleri hükümet tarafından gelecek yıldan itibaren verilebilir.

Deneme sırasında, geçici ehliyetler bir uygulama aracılığıyla çevrimiçi olarak kullanıma sunulacak.

Başarılı olunması halinde geleneksel plastik kartlardan oluşan ehliyetler ise aşamalı olarak kaldırılacak.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps taşımacılığı daha çevre dostu hale getirme planları kapsamında dijital ehliyet planlarını açıklarken bir denemede de , öğrencilerin geçici lisansları da bir uygulama aracılığıyla elektronik biçimde sunulacağını bildirdi.

Denemelerin başlangıç tarihi henüz belirlenmedi.

Yaşı ileri bireylerin dijital korkusu

Plastik kartların mevcut olmaya devam edeceğini söylense de, yetkililerin her şeyi dijitale çevireceği korkusu arttı.

Yaşlı sürücüler için dijital ehliyetin felaket olacağı, cep telefonu kullanmayan , çoğunun internet erişimi olmayan yaşlı sürücülerin plastik kartları kullanmak isteyeceği yorumları yapılıyor.

İngiliz Sürücüler İttifakı'ndan 80 yaşındaki Hugh Bladon, "Tehlike, fiziksel lisansların kullanılabilir olarak başlaması çünkü daha sonra pandemi döneminde olduğu gibi hükümet herşeyi dijitale çevirecektir” dedi.

Bladon "Bilgisayar kullanmanın üstesinden gelebildiğim için oldukça şanslıyım, ancak birçok yaşlı insanın bilgisayarı yok, o halde nasıl idare edecekler?" diye sordu.

RAC Vakfı'ndan Steve Gooding, "Telefonlarımızda ne kadar çok kişisel veri depolarsak, hırsızlar ve bilgisayar korsanları için o kadar cazip bir hedef haline gelme riski vardır" dedi.

Bir Ulaştırma Bakanlığı kaynağı, AB yasaları nedeniyle dijital lisansların geliştirilmesinin Brexit'ten önce engellendiğini söyledi.