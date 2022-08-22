Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in yakın arkadaşı Konstantin Malofeyev, Dugin’in yazılı açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

Dugin, saldırı nedeniyle Ukrayna’yı suçladı.

“Hepinizin bildiği gibi, Nazi Ukrayna rejiminin gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucunda kızım Darya Dugina, Moskova yakınlarındaki 'Gelenek' adlı festivalden dönerken 20 Ağustos'ta meydana gelen patlamada vahşice öldürüldü.”

Dugin, kızı Darya Dugina’nın, Rusya’nın düşmanları tarafından “sinsice” öldürüldüğünü söyledi.

“Böyle dayanılmaz darbeler bizleri, halkımızı kıramayacak. En iyi ve en savunmasızlarımıza karşı kanlı terör saldırılarıyla irademizi kırmak istediler. Bunu başaramayacaklar.”

Kızının ölümü nedeniyle yalnızca “intikam” istemediklerine işaret eden Dugin, “Kalplerimiz sadece intikamdan veya karşılık vermekten fazlasını istiyor. Sadece zaferimize ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Dugin, Darya Dugina için yarın cenaze töreni düzenleneceği bilgisini paylaştı.