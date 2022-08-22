20 Kasım'da 80 yaşına girecek olan ABD Başkanı Joe Biden 2024'te ikinci kez başkan adayı olmak istiyor.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşları, çeşitli anketlerle kamu oyunun nabzını tutuyor. Anketlere göre Biden'a destek her geçen gün azalıyor.

New York Times gazetesi, geçtiğimiz günlerde Demokratların çoğunun Biden'ın ikinci dönem için yarışmasından yana olmadığını sayfasına taşımıştı.

Demokrat seçmenin yüzde 64'ü başka bir aday istiyor

Benzer bir sonuç da ABD merkezli haber kuruluşu NBC'nin anketinden geldi. NBC, yaklaşık bin kişi ile düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Biden'a destek veren Demokrat seçmenin yüzde 64'ü 2024 başkanlık seçimlerinde partinin yeni bir aday ile yarışmasından yana.

ABD'lilerin yüzde 74'ü de ülkenin yanlış yolda olduğu görüşünde. Bunun ana nedeni olarak ekonomi ve enflasyonla ilgili yaygın endişeler gösteriliyor.

Biden'ın yerine başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday gösterilebileceği düşünülüyor.

ABD Başkanları kanunlara göre en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Demokrat veya Cumhuriyetçi Parti'den seçimi kazanan aday çoğunlukla ikinci dönem de partisinin adayı oluyor.