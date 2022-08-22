Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'nın ilk kadın foto muhabirlerinden Sasamoto hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]
Japonya'nın ilk kadın foto muhabirlerinden Sasamoto Tsuneko, 107 yaşında yaşamını yitirdi.
Kyodo ajansına göre, Japonya'nın 1914 doğumlu kadın foto muhabir Sasamoto Tsuneko, 15 Ağustos'ta Kanagawa eyaletindeki bakım evinde hayatını kaybetti.
Sasamoto, Japonya Fotoğrafik Topluluğuna (PSJ) resmen kaydolan ilk Japon kadın foto muhabirlerinden biri olarak taınıyordu.
Fotoğrafçılık alanında 70 yıl hizmet veren Sasamoto, İkinci Dünya Savaşı öncesi modern Japonya tarihinin belgeselini de çekmişti.
Sasamoto, General Douglas MacArthur yönetimindeki ABD güçlerinin Japonya'yı işgali ile ikili güvenlik anlaşması karşıtı protestoları fotoğraflamıştı.
1868-1912'deki Meiji dönemine ait Japon kadın portreleriyle de bilinen Sasamoto, 2016'da Lucie Awards "Yaşam Boyu Ödülüne" layık görülmüştü.
Etiketler: Japonya
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