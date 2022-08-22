Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'da
[Fotograf: AA]
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.
Abbas'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, belediye yetkilileri ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa karşıladı.
Etiketler: Filistin Devleti
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