Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dugina'nın, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesinde patlatılması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Dugin ailesine telgraf göndererek taziyelerini iletti.

Putin, mesajında, Dugina'nın acımasız bir suça kurban gittiğini vurguladı.

"Aşağılık, acımasız bir suç hakiki bir Rus kalbi olan parlak, yetenekli, kibar, sevgi dolu, sempatik ve açık yürekli Darya Dugina'nın ömrünü kısalttı. Gazeteci, bilim insanı, filozof, askeri muhabir olarak, dürüstçe, insanlara ve ana vatana hizmet etti. Eylemleri, Rus vatanseveri olmanın ne demek olduğunu kanıtlamaktadır."

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.