Saldırı, Moskova bölgesindeki Odintsovo kenti yakınlarında meydana geldi. 30 yaşındaki Darya Dugina'nın içinde bulunduğu araç, seyir halindeyken infilak etti.

Aracın Aleksandr Dugin'e ait olduğu açıklandı.



Rus medyasında yer alan haberlere göre, asıl hedef Aleksandr Dugin'di.

Rusya Soruşturma Komitesi, suçun önceden planlandığı ve sipariş üzerine işlendiğini açıkladı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Olayda Ukrayna'nın parmağı olduğu tespit edilirse, Kiev'in devlet terörü politikasından bahsedebiliriz" dedi.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak ise olayla ilgilerinin olmadığını söyledi. "Rusya gibi kriminal devlet değiliz" ifadesini kullandı.



"Putin'in beyni" olarak anılan Aleksandr Dugin, Uluslararası Avrasya Hareketi'ne başkanlık ediyor. ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde yer alıyor.

Darya Dugina kim?

Aleksandr Dugin’in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu.

Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu.

Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

Aleksandr Dugin kim?

Rus siyaset uzmanı, sosyolog ve filozof Aleksandr Dugin ise Uluslararası Avrasya Hareketi'ne başkanlık ediyor.

Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin, 2014 yılında Foreign Policy dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmişti.

Ayrıca, Dugin, 2010 itibarıyla ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde yer alıyor.

