Mirziyoyev, taziye mesajında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları sebebiyle üzgün olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, söz konusu trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise acil şifalar diledi.