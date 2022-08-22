Bilinen en büyük yıldızın şimdiye kadarki en net fotoğrafı çekildi.

Evrendeki bilinen en büyük yıldız olan R136a1'in kütlesinin Güneş'in kütlesinin 170 ila 230 katı olabileceği tespit edildi. Bu gelişme, dev yıldızların daha önce düşünüldüğü kadar büyük olmayabileceğini gösteriyor.

Daha önceki çalışmalarda R136a1'in Güneş'in 250 ila 320 katı kütleye sahip olduğu öne sürülüyordu. Araştırmacılara göre, bu tür yıldızlar enerji rezervlerini sadece birkaç milyon yıl içinde tüketerek hızlı yaşayıp genç ölüyor.

Dünya'dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta

Astronomlar, Şili'deki 8,1 metrelik Gemini South teleskobunu kullandı. Dünya'dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldızı fotoğrafladılar.

Yeni çalışmada, "benek görüntüleme" olarak bilinen bir teknik kullanıldı. Önceki gözlemlerin çözünürlüğü aşıldı. Bu teknik, yer tabanlı teleskopların Dünya atmosferinin bulanıklaştırıcı etkisinin üstesinden gelmesini sağlıyor.

Mars'ta yetiştirilmesi gereken ilk bitki: Yonca

Bilim insanları kızıl gezegen Mars'a dair araştırmalarını da sürdürüyor. ABD'deki Iowa Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mars'ta yetiştirilmesi gereken ilk bitkinin yonca olduğunu belirledi.

Hakemli bilimsel dergi PLOS One'da yayımlanan bulgulara göre yonca, Kızıl Gezegen'de yetiştirilecek diğer bitkiler için gübre görevi görebilir.

Mars toprağına mümkün olan en benzer örneği hazırlayan ekip, yoncanın bu besin açısından fakir gezegende iyi yetişeceğini belirledi.

