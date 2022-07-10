Çin merkezli bir dondurma markası, doğal malzemeler kullandığını söyleyerek yüksek ısılara dayanıklı bir dondurma üretti.

Sosyal medya sitesi Weibo'da yayınlanan videolarda, dondurmanın çakmak ateşi veya kaynak makinesine bile dayandığı görülüyor.

Alev altında bile erimiyor

31 derece sıcaklıktaki bir odada bir saat tutulduğunda ya da alev altında bırakıldığında bile dondurmanın tamamen erimediği görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Ancak bazı kullanıcılar, dondurmanın içeriği ve sağlığa etkileri hakkında şirketi eleştiri yağmuruna tuttu.

"Ürünler ulusal gıda güvenliği yönetmeliklerine uygun"

Şirket ürünlerinin ulusal gıda güvenliği yönetmeliklerine uygun olduğunu söylüyor:

"Dondurmanın kalitesini dondurmayı pişirerek, kurutarak veya ısıtarak yargılamanın bilimsel olmadığına inanıyoruz".