Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir meyhanede meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Güney Afrika
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