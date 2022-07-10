Projeyi anlatan bir AB notu gördüğünü iddia eden EUobserver , odanın 34'e kadar lider ve ilgili personelden oluşan yaklaşık 100 kişiyi ağırlayacak şekilde tasarlanacağını bildirdi.

2024 yılına kadar inşa edilecek olan sığınak, Belçika başkentindeki Avrupa Konseyi kompleksi içinde bir yerde bulunacak.

Toplantı odası çevrimdışı olacak, ancak tercüman kabinlerini sabitlemek için kablolu mikrofonlar içerecek.

Hem oda hem de bu kabinler, içeriden gelen elektromanyetik ve radyo dalgalarının dışarıdan alınmasını önlemek için “NATO sertifikalı bir yalıtım kafesi” ile kaplanacak ve içeri girmek isteyen herkesin, hatta temizlikçilerin bile “GİZLİ AB” güvenlik iznine ihtiyacı olacak.

Bu bloğun ikinci en yüksek sınıflandırma düzeyi.

Tesis "herhangi bir gizli dinleme cihazını tespit etmek, bulmak ve etkisiz hale getirmek için toplantılardan önce ve sonra aranacak ve giren herkesin telefon, dizüstü bilgisayar, akıllı saat, elektronik anahtarlık ve işitme cihazlarını ses geçirmez dolaplarda bırakması istenecek.

EUobserver , güvenliğe bu yoğun odaklanmanın "Rus veya diğer gizli dinleyicileri" engellemeyi amaçladığını yazdı. Bununla birlikte, AB'nin odayı belirli bir güvenlik tehdidine yanıt olarak mı yoksa genel bir ihtiyat duygusuyla mı inşa ettiği bilinmiyor.