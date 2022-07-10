Şirketin CEO'su Tony Staffieri, arızanın "çekirdek ağımızdaki bir bakım güncellemesi" nedeniyle yaşandığını söyledi.

Ulaştırma, bankacılık ve acil servis hizmetlerinin tümü Cuma günkü kesintiden etkilendi, 911 yardım hattı ve banka ATM'leri kullanılamaz hale geldi.

Kanadalılar bir bağlantı bulmak için kafelere ve kütüphanelere akın etti.

Hizmet kesintisi cuma günü yerel saatle 04:30'da başladı ve 15 saatten fazla sürdü, ancak çoğu hizmet şimdi geri yüklendi.

Ancak bölgesel kesinti ihbarları gelmeye devam ediyor.

Kesinti, Kanada genelinde çok çeşitli hizmetler üzerinde büyük bir etki gösterdi.

Pek çok 911 servisi, gelen aramalarda zorluklar olduğunu bildirdi ve hastaneler, sorun çözülene kadar nöbetçi personelden işe gelmelerini istedi.

Kesinti ayrıca Kanadalı şarkıcı The Weeknd'in Toronto tur tarihi de dahil olmak üzere bazı etkinliklerin iptal edilmesine neden oldu.

Konser, Rogers Communications'a ait olan Toronto Blue Jays'in evinde gerçekleşecekti.