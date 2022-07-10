İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası, Afrika'dan Avrupa'ya geçişte düzensiz göçmenlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Düzensiz göçmen karşılama merkezinin kapasitesinin yaklaşık 400 kişi olduğu belirtilirken Ada'daki düzensiz göçmen sayısının 2 bin 100'ü bulduğu kaydedildi.

Kısa süre önce Ada'daki düzensiz göçmenlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Lampedusa'nın eski belediye başkanı Giusi Nicolini duruma tepki gösterdi.

Nicolini, "Lampedusa'daki karşılama merkezinde kadınlar da var ve dördü hamile. Çocuklar, hastalar, bakıma muhtaçlar hepsi, yerde çöplerin arasında yiyip uyuyorlar" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Akdeniz Koordinasyon Bürosu Sözcüsü Flavio Di Giacomo da adada göçmen karşılama merkezinin aşırı kalabalık olmasının büyük bir sorun olduğunu kaydetti.

"Çöplerin arasına yığılmış 2 bin göçmen"

Adadaki durum, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'da, "Lampedusa'da utanç. Çöplerin arasına yığılmış 2 bin göçmen" başlığıyla yer aldı.

Öte yandan İtalya İçişleri Bakanlığı 600 kadar göçmenin Ada'dan ana karaya taşınacağını bildirdi.

Bakanlığın verilerine göre, yılbaşından bu yana Akdeniz'i aşarak ülkeye ulaşan göçmen sayısı 31 bine yaklaştı.