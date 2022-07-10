Sebastian Polis Departmanı'nın Facebook sayfasına göre, 93 yaşındaki kadının cesedi, nisan ayı sonlarında kontrol yapıldıktan sonra bulundu.

Kız, polis yetkililerine derin dondurucuyu satın aldığını ve engellilik ödemelerini almaya devam edebilmek için annesinin cesedini içine koyduğunu söyledi.

Bakanlık, soruşturma raporunda kadının eceliyle öldüğünü ve cesedinin dondurucuya konmasından iki hafta önce öldüğünü gösterdiğini söyledi.

Polis, mülkte arama yapan müfettişlerin, kalın bir çalının içine gizlenmiş ve kesilmiş palmiye yapraklarıyla kaplı yoğun lekeli bir şilte bulduğunu söyledi.